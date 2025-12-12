Vakıflar Bölge Müdürü Erdoğan Tunç ve Kahramanmaraş İl Kültür ve Turizm Müdürü Eshabil Yıldız’ın da eşlik ettiği ziyarette Başkan Görgel, uzmanlardan kalede yürütülen çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.

Kentin sembol yapılarından biri olan Maraş Kalesi’nin yeniden ayağa kaldırılmasının büyük önem taşıdığını belirten Başkan Görgel, “Şehrimizin tarihini temsil eden tüm yapılar bizim için değerlidir. Maraş Kalesi’nde yürütülen her aşamayı yakından takip ediyor, sürecin en sağlıklı biçimde ilerlemesi için gerekli tüm desteği sağlıyoruz” dedi.

Görgel, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kalenin yeniden turizme kazandırılacağını ve kentin tarihi siluetine güçlü bir şekilde hayat vereceğini söyledi.

Görgel, “Şehrimizin sembol mekanlarından biri de Tarihi Kahramanmaraş Kalesi. 6 Şubat depremleri Tarihi Kale’mizde de ciddi hasara sebep oldu. İç surlarında ve sosyal alanlarında yıkımlar meydana geldi. Restorasyon projesinin hazırlanmasının ardından bu ay itibariyle kalemizin restorasyonuna başlandı. Sur duvarlarının iyileştirilmesi ve sağlamlaştırılması, çıkış yolundaki şevde meydana gelen kaymanın giderilmesi, bayrak anıtı ve etrafının düzenlenmesi, sosyal tesis ve çevre düzenini kapsayan nitelikli bir çalışma gerçekleştiriliyor. 360 günlük bir takvim belirlendi. İnşallah önümüzdeki yıl bu zamanlarda Tarihi Kahramanmaraş Kalemizi tekrar ziyarete açmayı hedefliyoruz. Tabi burası bölgenin en eski savunma yapısı olmasının yanı sıra bizim için direnişin de bir sembolü. Bu vesileyle Maraş’ı Kahraman kılan tüm ecdadımıza bir kez daha rahmet diliyorum. İnşallah restorasyon süreçlerinin ardından Tarihi Kahramanmaraş Kalemiz şehir turizmine tekrar açılacak ve bölgenin önemli turizm destinasyonlarından biri olacak” ifadelerini kullandı.