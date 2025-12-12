Beraberinde basın mensuplarının da bulunduğu ziyarette Görgel, uzman ekiplerden yapılan çalışmalarla ilgili detaylı bilgi aldı.

Asırlardır kentin manevi kimliğini taşıyan Ulu Cami’nin yeniden ayağa kaldırılması için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Görgel, “Bu yapı sadece bir ibadethane değil, şehrimizin hafızasıdır. Büyükşehir Belediyesi olarak kültürel mirasımızın korunması için tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Görgel, camide süren güçlendirme ve onarım faaliyetlerinin titizlikle sürdüğünü ifade ederek, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte Ulu Cami’nin yeniden Kahramanmaraş’ın kalbi olacağını vurguladı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, incelemelerin ardından tarihi mekanlarda gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarına ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Görgel, “Ulu Camii, bölgenin ve şehrimizin en önemli tarihi yapılarından biri. Şehrimiz ve hemşehrilerimiz için manevi bir öneme sahip. Yaklaşık 580 yıllık mazisiyle bölgedeki Türk İslam mimarisinin en önemli örneklerinden olan Ulu Cami’miz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımız tarafından hızlıca başlatılan projelendirme çalışmalarının ardından 2 yıla yakın zamandır çok kapsamlı ve nitelikli bir çalışma yürütülüyor. Güçlendirme, askılama, ahşap kirişlerin aslına uygun bir şekilde yenilenmesi gibi yaklaşık 400 kalem işi barındıran gerçekten büyük ve nitelikli bir çalışma. Duvarlardan arındırılmış, meydanla bütünleşmiş bir yapı olacak. Artık son aşamalara gelmiş durumdayız. İnşallah Ramazan ayı içerisinde Ulu Cami’mizi ibadete açmayı hedefliyoruz. Millî Mücadelemizin şahidi, bayram sevinçlerimizin ev sahibi Ulu Cami’miz özgün mimarisiyle yeniden şehrimizin manevi iklimini beslemeye devam edecek” dedi.