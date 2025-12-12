Basın mensuplarının da katıldığı ziyarette Görgel, yetkililerden müzenin son durumu ve yapılan güçlendirme çalışmaları hakkında detaylı bilgi aldı.

Depremde ağır hasar gören bir diğer önemli yapı olan Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi ve eski okul binasında da çalışmaların hızla ilerlediğini belirten Başkan Görgel, temel ve taban güçlendirmelerinin tamamlanmak üzere olduğunu söyledi.

Başkan Görgel, tarihi ve kültürel yapıların restorasyon sürecinin belediye tarafından yakından takip edildiğini vurgulayarak, müzenin kısa sürede eski ihtişamıyla ziyaretçilere kapılarını açacağını belirtti.

“Türkiye’nin İlk Yapay Zekâ Destekli Şiir Kütüphanesi”

Başkan Görgel, Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde sürdürülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin yaptığı değerlendirmelerde;

“Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzemiz, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan tarihi yapılarımızdan biri. Proje süreçlerinin ardından bu yapımızda aslına uygun yeniden inşa süreci başladı. Şu anda taban ve radye temel çalışmaları yapılıyor. Ardından da binamız yeniden aslına uygun bir şekilde yükselecek. Buradaki çalışmanın da 2026’nın Aralık ayında tamamlanmasını hedefliyoruz. Tarihi yapımız çok daha fonksiyonel ve estetik bir halde Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi konseptinde turizme açılacak. Kütüphaneler Genel Müdürlüğümüz binanın projesini de bitirdi. Çok nitelikli bir çalışma ortaya çıktı. Kahramanmaraş olarak Türkiye’nin ilk yapay zekâ destekli Şiir Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi’ne sahip oluyoruz. Kütüphanesi, çalışma salonları, etkinlik ve sergi alanları, yapay zekâ destekli deneyim alanları, kafeterya ve sosyal imkanlarıyla Türkiye’de eşsiz bir müze olacak. Yıllardır yetiştirdiği söz insanlarıyla Şiir ve Edebiyatın başkenti olarak anılan şehrimiz artık UNESCO Edebiyat Şehri. Türkiye’nin ilk ve tek edebiyat şehriyiz. Kahramanmaraş söz varlığını artık dünyaya açmış bir şehir. Bu anlamda da bu yapıyı gerçekten çok önemsiyoruz” cümlelerini kaydetti.

Projeden örnek fotoğraflar paylaşıldı: