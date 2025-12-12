Konutların yanı sıra pek çok ibadethanenin de yıkıldığı bölgede, caminin yapımı için mahalle halkı, hayırseverler ve Türkoğlu Belediyesi el ele verdi.

Caminin yeniden inşası için kurulan Yeşilyurt Mahallesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahmet Bayazıt, emeği geçen tüm kişi ve kurumlara teşekkür ederek, bu dayanışmanın deprem sonrası toplumun birlik ruhunu yansıttığını söyledi.

Mahalle Muhtarı Bekir Bayazıt da caminin yeniden yapılmasında katkı sağlayanlara teşekkür ederek, ibadethanenin mahalleye hayırlı olmasını diledi.

Yeşilyurt Mahallesi Cami İmamı Ali Fidan, caminin hizmete açılmasının ardından, “Bizler de bundan sonra elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı.

Türkoğlu İlçe Müftüsü Alaaddin Hançer, cuma namazı sonrası yaptığı konuşmada, “Rabbim bu milleti ezansız ve bayraksız bırakmasın” diyerek birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Türkoğlu Belediye Başkan vekili Mustafa Başkurt’ta caminin mahalle halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Törenin ardından mahalle sakinlerine yemek ikramı yapılarak açılış programı tamamlandı.