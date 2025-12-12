Her iki kazanın da güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkarken, görüntüler kazaların ne kadar şiddetli gerçekleştiğini gözler önüne serdi.

Süleymanşah Mahallesi’nde Araç Kanala Düştü: 3 Yaralı

Süleymanşah Mahallesi’nde 46 AEF 006 plakalı araçla seyir halinde olan 18 yaşındaki sürücü H.C.N., 1018. Sokak üzerinden Kuzey Çevre Yolu istikametine ilerlerken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Aşırı hızlı olduğu görülen araç, yol kenarındaki kanala düşerek durabildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kontrolden çıkarak kanala uçtuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Kazada yaralanan sürücü H.C.N. ile yolcular İ.K.A. ve M.Ç., sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Karaziyaret Kavşağı’nda Şiddetli Çarpışma: Ortalık Savaş Alanına Döndü

Kentin önemli geçiş noktalarından Karaziyaret Kavşağı’nda meydana gelen diğer kazada ise iki otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle kavşak üzerinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, kaza anı güvenlik kameralarına net bir şekilde yansıdı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı.

Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapandı; araçların çekici yardımıyla kaldırılmasıyla birlikte trafik yeniden kontrollü olarak açıldı.

Yetkililer, her iki kazayla ilgili incelemelerin sürdüğünü belirterek sürücüleri hız ve dikkat konusunda uyardı.