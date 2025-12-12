İstanbul’da bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen Sustainability Talks İstanbul etkinliği, tekstil ve moda sektöründe sürdürülebilirlik gündemini güçlendiren bir platform olarak dikkat çekti. Etkinlik, Hilton İstanbul Bosphorus’ta sektörün önde gelen paydaşlarını ve uluslararası uzmanları bir araya getirdi.

Organizasyon, Orbit Consulting ve Kipaş Textiles iş birliğinde, İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) stratejik ortaklığında düzenlendi.

Etkinlik boyunca döngüsel ekonomi, izlenebilirlik, enerji ve su verimliliği gibi sürdürülebilirlik odaklı kritik başlıklar detaylı şekilde tartışıldı. Konuşmacılar, küresel tekstil değer zincirinde sürdürülebilirlik standartlarının yükseltilmesi ve sektörün çevresel etkilerinin azaltılması konularında görüşlerini paylaştı.

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, Aksu Haber'e “Artık büyümek yetmez, sürdürülebilir büyümek zorundayız” diyerek değerlendirmelerde bulundu.