İstanbul’da bu yıl altıncı kez düzenlenen Sustainability Talks İstanbul, tekstil ve hazır giyim sektöründe sürdürülebilir dönüşümün ele alındığı en kapsamlı platformlardan biri olarak sektör temsilcilerini yeniden bir araya getirdi.

Organizasyonda konuşan Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyeleri, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu ve tekstil üretiminde çevresel etkileri azaltmaya yönelik yatırımlarını anlatarak önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yetkililer, özellikle döngüsel ekonomi, enerji tasarrufu, karbon ayak izinin azaltılması ve atık yönetimi gibi alanlarda sektöre öncülük eden projeler yürüttüklerini vurguladı.