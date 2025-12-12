Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde altyapı yatırımlarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. KASKİ Genel Müdürlüğü koordinesinde 170’in üzerinde farklı noktada devam eden çalışmalar kapsamında Dulkadiroğlu’nda bulunan Hacı Murat Caddesi’nde de kapsamlı bir altyapı yenileme süreci başlatıldı.

Namık Kemal ve Yavuz Selim mahalleleri arasında önemli bir bağlantı aksı olan caddede yürütülecek alt ve üstyapı imalatları dolayısıyla yol geçici olarak tek yönlü trafiğe kapatıldı. Çalışmaların 9 Ocak 2026 tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.

Sürücülerin mağduriyet yaşamaması adına trafik akışının kontrollü bir şekilde diğer şeritten sağlanacağını belirtirken, bölgede gerekli yönlendirme ve uyarı levhalarının yerleştirildiği ifade edildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafik düzeninin güvenli şekilde sürdürülebilmesi için sürücüleri işaret ve işaretçilere dikkat etmeleri konusunda uyardı. Açıklamada ayrıca, vatandaşların ulaşımda aksamalar yaşamamaları adına mümkün olduğu durumlarda alternatif güzergâhları tercih etmelerinin önem taşıdığı vurgulandı.