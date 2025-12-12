2026 yılında geçerli olacak yeni asgari ücretin belirlenmesi süreci resmen başladı. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirdi.

Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinin ilk ayağında, sürecin yol haritası ele alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, komisyonun yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere çalışmalarını sürdüreceği vurgulandı. Açıklamada, ikinci toplantının tarihine de netlik kazandırıldı.

Buna göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını 18 Aralık 2025 Perşembe günü saat 14.00’te gerçekleştirecek. Görüşmelerde; enflasyon verileri, hayat pahalılığı, işveren maliyetleri ve istihdam dengesi gibi başlıkların masaya yatırılması bekleniyor.

Asgari ücret görüşmelerinin önümüzdeki günlerde hız kazanması, tarafların taleplerini netleştirmesi ve kamuoyunun merakla beklediği rakamın aralık ayı içinde açıklanması öngörülüyor.