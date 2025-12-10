Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde 2 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı iş yerindeki yangını çıkardığını öne sürülen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya 'olası kastla yangın çıkartmak suretiyle öldürme ve öldürmeye teşebbüs' ile 'mala zarar verme' suçlarından yargılanan tutuklu sanık Ufuk B. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık, iki yıl önce depremden zarar gördüğü için Malatya'dan Antalya'ya geldiğini, yangının çıktığı apartmanda eşi ve iki çocuğuyla yaşadığını söyledi.

Ufuk B, apartmanın altındaki ikinci el spot dükkanı sahibi müşteki Lokman Derya Yılmaz'dan 1500 liraya koltuk takımı aldığını ancak tekli bir koltuk geldiği için aralarında anlaşmazlık olduğunu öne sürdü.

Yılmaz'ın iş yerine uğrayarak ödediği parayı geri istediğini anlatan Ufuk B, şöyle devam etti:

'Küfrederek beni dükkandan kovdu. Buna içerledim. Tekrar aşağıya indim. Lokman'ın yanında daha önceden tanımadığım Seval isimli bir kadın oturuyordu. 'Paramı ne zaman vereceksin' diye sorduğumda küfür edip metal bir cisimle bana saldırdı. Ben de korkup Lokman'a vurdum. Boğuştuk. O sırada Seval beni tutmaya çalıştı. Lokman dükkandan kaçtı. Dükkanın içindeyken, dükkanın dışındaki malzemeler bilmediğim bir şekilde yanmaya başladı. Kendimi zorla kurtarıp dışarıya kaçtım.'

Ailesinin binadan çıktığını görünce 100. Yıl Bulvarı'na gittiğini iddia eden sanık, 'Daha sonra olay yerine döndüğümde yangın sönmüştü. Sonrasında polisler gelip beni gözaltına aldı. İddia edildiği gibi yangın çıkarmış, iş yerine girip bir şeyler dökerek koltuğu yakmış ve bu şekilde büyüyen yangın nedeniyle kişilerin ölümüne, yaralanmasına ya da mallarına zarar vermiş değilim.' diyerek kendisini savundu.

Müşteki Lokman Derya Yılmaz ise üst kat komşusu olan sanık Ufuk B'nin uyuşturucu madde kullandığını öne sürdü.

Sanığın uyuşturucu madde almak için kendisine 200 lira verdiğini ancak hiçbir şey almadığını, ertesi gün de paranın yarısını sanığa geri verdiğini iddia eden Yılmaz, ifadesini şöyle sürdürdü:

'Olay günü tekrar gelerek 100 liranın ne olduğunu sorması üzerine 'Alacağından düştüm' dedim. Hiçbir şey demeden gitti. Saat 20.30 sıralarında Seval Gençoğlu ile dükkanda otururken sanık içeri girdi. 'Sen benim 100 liramı mı yiyeceksin, yanmaya hazır mısınız.' dedi. Sağ cebinden sarı renkli bir teneke tabaka çıkarıp girişteki üçlü koltuğa döktü. Çakmakla ateşe verdi. Elimle ateşi söndürmeye çalıştım. Sanığa sarıldım, bu sırada sanık montundan çıkardığı satırla bana vurdu. 'Seni öldüreceğim.' diye bağırdı. Bu sırada iş yerinin dış kısmında alevlerin yükseldiğini gördüm. Sanığın elinden bir şekilde kurtularak kendimi dışarı attım. Benden sonra Seval ve sanık dışarı çıktı.'

- 'Oğlum daha önce tehdit edildiğini ve öldürüleceğini söylemişti'

Maktul Mete Durupınar'ın annesi Kibare Açelya Akçan, yangının kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia ederek, 'Lokman Derya Yılmaz'ın dükkanı ile oğlumun dükkanı arasında 2 metre var. Oğlum daha önce tehdit edildiğini ve öldürüleceğini söylemişti. Hatta bir deftere yazmış evde. Onu da buldum ve cinayet büroya teslim ettim.' dedi.

Maktul Ahmet Özen'in eşi Hasibe Özen, spot dükkanında başlayan yangının eşinin çamaşırhanesine sıçradığını, dumandan etkilenen eşinin de hayatını kaybettiğini belirterek, yangını çıkaranlardan şikayetçi olduğunu kaydetti.

- Olay

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'nde 2 Ocak'ta 3 katlı binanın zemin katındaki dükkanda çıkan yangında, Mete Durupınar (49) ve Ahmet Özen (62) hayatını kaybetmiş, Lokman Derya Yılmaz ve Seval Gençoğlu ise yaralanmıştı.

Kundaklama şüphesi üzerine gözaltına alınan Ufuk B. tutuklanmıştı.

Sanık hakkında iki kez 'olası kastla yangın çıkartmak suretiyle öldürme', iki kez 'yangın çıkartmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'mala zarar verme' suçlarından iddianame hazırlanmıştı.