Kırmızı-beyazlı ekip, geride kalan 14 maçta topladığı 29 puanla averajla 4. sırada bulunuyor. Son haftalarda yakaladığı istikrarlı grafikle çıkışa geçen İstiklalspor, taraftarı önünde alacağı galibiyetle zirve yarışına daha güçlü tutunmak istiyor.

Konuk ekip Mardin 1969 Spor ise 14 haftada elde ettiği 32 puanla zirvenin sahibi. Sahaya liderlik avantajıyla çıkacak olan Mardin temsilcisi, hem koltuğunu korumak hem de rakipleriyle arasındaki puan farkını açmak için mücadele edecek.

İki formda takımın buluşacağı bu karşılaşma, hem üst sıraların şekillenmesi hem de zirve yarışının gidişatı açısından büyük önem taşıyor. Kritik müsabaka öncesi Kahramanmaraş İstiklalspor Kulübü, tribün atmosferini güçlendirmek için tüm taraftarları siyah giyinerek stada gelmeye davet etti.

Kahramanmaraş’ta hem sahada hem tribünde yoğun bir rekabetin yaşanacağı, sonucu merakla beklenen bir 90 dakika futbolseverleri bekliyor.