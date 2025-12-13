Türkiye Sigorta Basketbol Ligi’nde 14. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ederken, Kahramanmaraş basketbolseverlerini yakından ilgilendiren önemli bir maç sahne alacak. Kahramanmaraş İstiklal Basketbol Takımı, ligin iddialı ekiplerinden Bandırma Bordo Basketbol’u kendi sahasında ağırlayacak. Mücadele, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.

Kahramanmaraş’ta büyük ilgi görmesi beklenen karşılaşma, saat 13.00’te başlayacak. Basketbol tutkunlarının merakla beklediği müsabaka, Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi yayın platformu olan TBF TV YouTube kanalı üzerinden canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Böylece sporseverler, karşılaşmayı internet bağlantısı olan tüm cihazlardan ücretsiz şekilde takip edebilecek.

Ev sahibi Kahramanmaraş İstiklal, taraftarı önünde galibiyet alarak ligde üst sıralara tırmanmayı hedeflerken, deplasman ekibi Bandırma Bordo Basketbol ise zorlu Kahramanmaraş deplasmanından kazanarak dönmenin hesaplarını yapıyor. Ligdeki sıralamayı yakından etkileyecek bu mücadele, her iki takım açısından da büyük önem taşıyor.

Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen basketbolseverler, maç saatinde TBF TV YouTube kanalına giriş yaparak heyecana ortak olabilecek.