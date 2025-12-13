Kaza, iddialara göre sürücü M.G. (30) yönetimindeki otomobilin, aynı istikamette seyreden R.İ.'nin kullandığı araca çarpmasıyla başladı.

Çarpmanın şiddetiyle kontrolünü kaybeden araç, önce orta refüjdeki ağaçlara çarparak savruldu, Ardından yeniden yola çıkan araç, son olarak E.İ. idaresindeki otomobile çarparak durabildi.

Toplamda 3 aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı.

Kazanın en ağır yaralısı olan sürücüsü M.G. (30), olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından derhal hastaneye kaldırıldı, Ancak, hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen sürücü M.G. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Aynı araçta yolcu olarak bulunan H.K. ise kazayı yaralı atlattı ve tedavi altına alınmak üzere özel bir hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili detaylı soruşturma başlattı.

Yetkililer, kazanın kesin nedenini belirlemek üzere çalışmalarını sürdürürken, hayatını kaybeden M.G. için büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.