Dernek kadın kolları üyelerinin büyük emekle hazırladığı, birbirinden özel ve lezzetli Çerkes yemekleri, kermesi ziyaret eden vatandaşların beğenisine sunuldu.

Geleneksel tatların ön plana çıktığı etkinlikte, Çerkes mutfağının zenginliği ve köklü kültürü Kahramanmaraşlılara tanıtıldı.

Renkli görüntülere sahne olan kermeste, sadece lezzetler değil; Çerkes kültürüne ait değerler, gelenekler ve yaşam biçimi de ziyaretçilere anlatıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kültürel birlikteliğin güzel bir örneği oldu.

Kermesle ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hami Koç, amaçlarının Çerkes kültürünü yaşatmak ve bu kültüre dair farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Kahramanmaraş’ta kültürel zenginliğe katkı sunan etkinlik, ziyaretçilerden tam not alırken, Çerkes mutfağının eşsiz lezzetleri uzun süre hafızalarda yer etti.