Programda, yeni sezon öncesi takım kadrosu sporseverlerle buluşturulurken, teknik ekip sezon hedeflerini ve beklentilerini paylaştı. Lansman kapsamında kulübe destek veren sponsorlara sahnede teşekkür edilerek, iş birliğinin önemi vurgulandı.

Samimi ve coşkulu anlara sahne olan lansman programı, hem takım hem de katılımcılar açısından motivasyon kaynağı oldu.

Maraşgücüspor çatısı altında mücadele eden Altın Kızlar, yeni sezona güçlü bir birliktelik ve kararlılık mesajı vererek hazır olduklarını ortaya koydu.