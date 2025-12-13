Ahmet Karacabey Caddesi üzerindeki olay, çevrede kısa süreli panik yarattı.

Edinilen bilgilere göre F.Ş., kaldırımdan geçerken bir anda kontrolünü yitirip yaklaşık 3 metre derinliğindeki inşaat boşluğuna düştü.

Düşmenin etkisiyle yaralanan adam, kendi imkânlarıyla telefonuna ulaşıp 112 Acil Servis’i arayarak yardım talep etti.

İhbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparken, itfaiye ekipleri de titiz bir çalışma ile F.Ş.’yi bulunduğu çukurdan çıkararak sedyeye aldı.

Yaralı adam ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü.

Yetkililer, talihsiz olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.