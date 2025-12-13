Kahramanmaraş’ın sevilen markalarından Çay Börek Tatlı, antrenman sonrası takımı ziyaret ederek tatlı ikramında bulundu.

Gerçekleşen ziyaret, kritik maç öncesinde oyuncular ve teknik ekip için moral kaynağı olurken, şehir ile takım arasındaki güçlü bağ bir kez daha gözler önüne serildi.

Takım yetkilileri ve sporcular, Çay Börek Tatlı ailesinin uzun süredir kulübe verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Karşılıklı teşekkürlerin iletildiği ziyaretin sonunda Çay Börek Tatlı ailesi, Kipaş İstiklal Basketbol Takımı’na başarı dileklerini sundu.