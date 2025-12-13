Sıfır Atık yaklaşımını merkeze alan çalışma kapsamında, kullanılmayan masa, dolap ve plastik kasalar yeniden değerlendirilerek 500 adet kedi evi üretildi.

Öğrenciler, öğretmenleri rehberliğinde hem geri dönüşümün önemini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu hem de hayvan sevgisini davranışa dönüştüren örnek bir gönüllülük süreci yaşadı.

Velilerin de destek verdiği projede minik eller, hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli ve korunaklı yuvalar tasarladı.

Hazırlanan kedi evleri, okul çevresi ile sokak hayvanlarının yoğun bulunduğu çeşitli noktalara yerleştirildi.

Bazı dağıtımlar ise yerel bir veteriner kliniği aracılığıyla gerçekleştirildi. Projenin özellikle soğuk kış günlerinde sokak kedilerinin daha güvenli alanlara kavuşmasını sağladığı ifade edildi.

Bu anlamlı çalışmanın hem çevresel sürdürülebilirliğe hem de toplumsal duyarlılığa önemli bir katkı sunduğunu belirten proje ekibi, “Dünyanın yalnızca insanlara değil tüm canlılara ait olduğunu bir kez daha hatırlattık” diyerek duygularını paylaştı.