Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde haftanın en dikkat çeken karşılaşmalarından biri Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes arasında oynanacak. Ligin 11. haftasında sahne alacak dev derbi öncesinde iki takım da galibiyet hedefiyle parkeye çıkmaya hazırlanıyor. EuroLeague’de yoğun bir fikstürden geçen Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, ligde puan kaybı yaşamak istemiyor.

Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde oynayacağı mücadelede iç saha avantajını kullanarak galibiyete uzanmayı amaçlıyor. Anadolu Efes ise zorlu deplasmanda kazanarak hem moral bulmak hem de lig yarışında iddiasını sürdürmek istiyor. Basketbolseverlerin büyük ilgi göstermesi beklenen karşılaşma, sezonun en önemli maçları arasında yer alıyor.

PUAN DURUMU

Ligde oynadığı 10 karşılaşmada 9 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan son şampiyon Fenerbahçe Beko, haftaya lider Beşiktaş GAİN'in ardından ikinci sırada girdi.

Anadolu Efes ise Basketbol Süper Ligi'nde çıktığı ilk 6 maçı kayıpsız geçti. Son 4 müsabakadan mağlup ayrılan lacivert-beyazlılar, averajla 5. basamakta yer aldı.

FENERBAHÇE BEKO - ANADOLU EFES DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA??

Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nun ev sahipliği yapacağı mücadele saat 20.30’da başlayacak. Karşılaşma, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Basketbol Süper Ligi’nde zirve yarışını yakından ilgilendiren bu dev derbi, hem tribünde hem de ekran başında milyonları buluşturacak. Fenerbahçe Beko – Anadolu Efes maçı öncesinde takımların son durumu, muhtemel beşler ve maçtan çıkacak sonuç, ligin gidişatını doğrudan etkileyecek.