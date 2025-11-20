Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının önümüzdeki yıl bir defaya mahsus ekim ayı haricinde nisanda da yapılmasına karar verdik." dedi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri paylaştı:

"2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik. Yılda bir sınav uygulamasını 2027 yılında başlatacağız. Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum."