İddiaya göre genç, ailesinden uzak bir noktada sigara içmek amacıyla çatıya çıktı ancak bir anda dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten zemine çakıldı.

Çevredekilerin durumu fark edip ihbarda bulunması üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından A.B. Aslantaş ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye getirilen gencin hayati tehlikesinin sürdüğü ve doktorların yoğun çaba gösterdiği öğrenildi. Olayın kesin nedeniyle ilgili polis ekiplerinin geniş çaplı bir inceleme başlattığı bildirildi.