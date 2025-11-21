Miss Universe 2025’te Kriz: ‘Aptal’ Polemiği Yarışmayı Karıştırdı

Yarışmada ilk büyük olay, Meksika temsilcisi Fatima Bosch ile sunucu Nawat Itsaragrisil arasında yaşandı. Nawat’ın, Bosch’un sosyal medyada yeterince paylaşım yapmadığını söyleyerek kendisine “aptal” dediği iddia edildi. Sunucu bu söylemi reddetse de, güvenliği çağırmasının ardından Bosch ve Irak Güzeli yarışma alanını terk etti.

Bosch yaşananlara ilişkin,

“Bana aptal dedi, bu saygısızlıktır. Dünya bunu görmeli çünkü biz güçlü kadınlarız.”

diyerek tepki gösterdi.

Bu olay tüm dünyada gündem olurken, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Bosch’a destek verdi:

“Kadınlar seslerini yükselttiklerinde daha güzeller. Bu genç kadını takdir ediyorum.”

Finalistler Önceden Belirlendi İddiası: Miss Universe’de Şok Suçlama

Jüri üyelerinden Omar Harfouch, yarışmanın daha başlamadan finalistlerinin belirlendiğini iddia ederek organizasyonda “gizli jüri” olduğunu öne sürdü. Harfouch’a göre 136 ülke arasından 30 finalist günler öncesinden seçilmişti.

Miss Universe Organizasyonu ise iddiaları kesin bir açıklamayla reddetti:

“Herhangi bir dış grubun finalist seçme yetkisi yoktur.”

Ayrıca Fransız teknik direktör Claude Makelele, “kişisel nedenlerle” yarışmadan çekildiğini duyurarak tartışmaları büyüttü.

Miss Universe 2025 Final Gecesi: Jeff Satur Sahne Aldı

“Aşkın Gücü” temasıyla düzenlenen final, 21 Kasım’da Tayland’ın Nonthaburi kentinde gerçekleştirildi. Geceye ünlü sanatçı Jeff Satur’un performansı damga vurdu.

İşte 2025 Kainat Güzeli: Fatima Bosch

Tüm skandallara rağmen finale damga vuran isim Fatima Bosch oldu. Meksika güzeli, hem jüri hem de izleyicilerden büyük alkış alarak Miss Universe 2025 tacını taktı.

Soru-cevap bölümünde ses getiren açıklamalar yapan Bosch,

“Biz kadınlar sesimizi duyurmak ve değişimi yaratmak için buradayız. Cesurca ayağa kalkanlar tarih yazacak.”

diyerek salondan büyük destek topladı.

Miss Universe 2025 Dereceleri