Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tartıştıkları bakkalın elektrikli bisikletine av tüfeğiyle ateş ettikleri iddia edilen 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bahçelievler Mahallesi'nde 27 Kasım 2024'te para ve sigara istedikleri bakkal A.D'nin elektrikli bisikletine zarar verdikleri gerekçesiyle haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan sanıklar M.S. ve M.B. için yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanıkların 'birden fazla kişiyle silahla yağma' suçundan 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapsi istendi.

İddianamede sanıkların, para ve sigara istedikleri A.D'nin tepki göstermesi üzerine bakkalın önünde duran elektrikli bisikletine av tüfeğiyle 2 el ateş ettikleri belirtildi.

Tartışma sırasında bakkalın polisi arayacağını söylemesi üzerine olay yerinden kaçan M.S. ve M.B'nin, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek 'birden fazla kişiyle silahla yağma' suçunu işledikleri iddianamede yer buldu.

Haklarındaki suçlamayı kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.