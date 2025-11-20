Mimar Sinan Güzel Sanatlar Anadolu Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı bölümlerinde okuyan ve çocuk yaşta oyunculuğa başlayan Asena Keskinci Aliye, Yadigar, Hırsız Polis, Parmaklıklar Ardında, Bez Bebek gibi dizilerde rol aldı.

Bez Bebek dizisinde Yağmur karakterini canlandıran Keskinci, sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Evrim Akın'la aynı yapımda yer aldığı sıralarda yaşadıklarını anlatan Keskinci’nin ifadeleri kısa sürede gündem oldu.

Keskinci, yaptığı paylaşımda dönemin set ortamına ve aile içi sürece yönelik birtakım kişisel iddialar ortaya attı. Asena Keskinci, ailesinin boşanma sürecine değinerek bu dönemde yaşanan bazı gelişmelerin kendisini duygusal olarak zorladığını ifade etti.

Paylaşımlarında ayrıca çocukken Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü, Akın'ın babasıyla görüştüğünü ve hala babası ile beraber olduklarını iddia etti.

Set çalışanlarının da zaman zaman Evrim Akın'la çalışmaktan zorlandıklarını ancak ilaç kullandığı gerekçesiyle idare etmesi gerektiğini söylediklerini belirtti.

Keskinci'nin açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Evrim Akın'dan ise henüz bir açıklama gelmedi.