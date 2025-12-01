Türkiye’de artan boşanma oranlarıyla birlikte nafaka sistemi yeniden tartışma konusu olurken, TBMM’de uzun süredir hazırlıkları süren düzenleme nihai aşamaya geldi. AK Parti’nin yeni yılda Meclis gündemine getirmeyi planladığı teklifle nafaka süreleri köklü şekilde değişecek.

Süresiz Nafaka Kalkıyor: Yeni Modelde Süre Evlilik Yılına Bağlanacak

Mevcut sistemde süresiz nafaka uygulamasının yarattığı tartışmalar sonrası yeni teklifte evlilik süresine göre sınırlı nafaka dönemi başlıyor.

Yeni modelde nafaka süresinin, evlilik yılına 2 yıl eklenerek belirlenmesi öngörülüyor:

3 yıl evlilik → 5 yıl nafaka

5 yıl evlilik → 7 yıl nafaka

10 yıl evlilik → 12 yıl nafaka

Bu sistemle hem nafaka yükünün sürekliliği ortadan kalkacak hem de evlilik süresi ile nafaka süresi arasında “adil ve ölçülü” bir bağ kurulmuş olacak.

Kadınlar İçin Destek Programı: Nafaka Sonrası Devlet Güvencesi

Düzenlemenin en dikkat çeken başlıklarından biri, nafaka süresinin bitmesiyle ekonomik zorluk yaşayabilecek kadınlara devlet desteği sağlanması.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülecek bu mekanizma şu alanları kapsayacak:

Geliri olmayan kadınlara destek ödemeleri

Dul–yetim aylığı benzeri sosyal güvence modeli

Ekonomik mağduriyetlerin önüne geçecek tamamlayıcı yardım sistemi

Bu kapsamda nafaka bittiğinde kadınların yaşam standardının düşmemesi için ek bir güvenlik ağı devreye girecek.

Amaç: Nafaka Mağduriyetlerini Önlemek ve Sosyal Dengeleri Korumak

Yeni düzenlemenin hedefi, hem süresiz nafaka yüzünden mağdur olduğunu belirten kesimlerin taleplerini karşılamak, hem de ekonomik olarak risk altında olan kadınları koruyucu bir sosyal destek sistemiyle güvence altına almak.

Mart ayında Meclis’e gelmesi beklenen teklifin, 2026 yılı içerisinde yasalaşması öngörülüyor.