Kahramanmaraş’ta 6 Şubat 2023 depremlerinde yıkılan ve 1480 vatandaşın hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi’nin bulunduğu alanda inşa edilen yeni konutlarda yerleşim devam ediyor.

Emlak Konut GYO güvencesiyle yapımı tamamlanan 678 konuttan 510’una şu ana kadar aileler yerleşti. Toplamda 678 konut ve 107 ticari alandan oluşan 785 bağımsız bölümün teslimleri yılın ilk çeyreğinde başlamıştı.

Yerleşimin hız kazanmasıyla birlikte bölgedeki sosyal ve ekonomik hareketlilik de belirgin şekilde arttı. Marketlerden kuaförlere, çocuk oyun alanlarından yürüyüş yollarına kadar birçok yaşam alanı aktif hâle geldi.

Projenin Yeni Adı: Anka Toplu Konutları

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Emlak Konut Uygulama Müdürü Tacettin Şeker, AA muhabirine bölgenin kısa sürede ayağa kalkmasının Kahramanmaraş için büyük bir moral olduğunu söyledi.

Şeker, yapılan çalışmanın anlamını şu sözlerle açıkladı: