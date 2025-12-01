Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan, toplumun tamamını ise dolaylı olarak ilgilendiren 2026 yılı asgari ücreti için süreç başlıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirmesi ve görüşme takvimini netleştirmesi bekleniyor.

Toplantılar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yapılacak. Hükümet, işçi ve işveren temsilcilerinin yer aldığı komisyon, yeni dönemin ücretini belirlemek üzere masaya oturacak.

İlk Toplantıda Takvim Belirlenecek

İlk görüşmede sürecin genel işleyişi ve toplantı tarihleri netleşecek. Sonraki oturumlarda:

Ekonomik veriler

Enflasyon analizleri

İşçi ve işveren beklentileri

Ücret maliyetleri

masaya yatırılacak.

Komisyonun 4 toplantı yapması ve yeni asgari ücreti 31 Aralık’a kadar açıklaması öngörülüyor. Belirlenecek ücret 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

Asgari Ücret Nasıl Belirleniyor?

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 15 kişilik komisyonun oy çokluğuyla aldığı karar doğrultusunda belirleniyor.

Oy eşitliği olması durumunda, başkanın olduğu taraf çoğunluk kabul ediliyor.

Mevcut Asgari Ücret Ne Kadar?

Net: 22.104,67 TL

Brüt: 26.005,50 TL

İşverene toplam maliyet: 30.556,46 TL

Bu maliyetin içinde sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigorta fonu da bulunuyor.

Yıllara Göre Asgari Ücret Tablosu

Yıl Net Asgari Ücret (TL) 2025 22.104 TL 2024 17.002 TL 2023 (Temmuz–Aralık) 11.402 TL 2023 (Ocak–Haziran) 8.506 TL

2026 Asgari Ücret İçin Olası Zam Senaryoları

Ekonomistlerin tahminlerine göre 2026 asgari ücreti için üç olası zam oranı öne çıkıyor: