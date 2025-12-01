Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta Aralık ayının ilk haftası, yağışlı ve serin geçecek. Haftanın ilk günü hafif sağanak etkili olurken diğer günlerde bulutluluk artacak ve hafta sonuna doğru yeniden yağış görülecek. Sıcaklıklar ise 3°C ile 17°C arasında değişecek.

1 Aralık Pazartesi — Hafif Sağanak Yağışlı

Hava Durumu: Hafif sağanak

Sıcaklık: 9°C / 15°C

Haftaya yağışla başlanacak, kısa süreli sağanaklar etkili olabilir. Ebrar’ın yerinde yeni bir hayat yükseliyor: "Anka Konutları" İçeriği Görüntüle

2 Aralık Salı — Az Bulutlu

Sıcaklık: 3°C / 16°C

Yağış yok, güneş zaman zaman kendini gösterecek. Sabah saatlerinde hafif üşütecek bir soğuk var.

3 Aralık Çarşamba — Az Bulutlu

Sıcaklık: 6°C / 16°C

Açık ve serin bir gün bekleniyor.

4 Aralık Perşembe — Parçalı Bulutlu

Sıcaklık: 6°C / 16°C

Bulutluluk artıyor, hava soğuk fakat yağış beklenmiyor.

5 Aralık Cuma — Sağanak Yağışlı

Sıcaklık: 7°C / 17°C

Haftanın sonunda sağanak yağış geri dönüyor. Öğleden sonra yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor.

Kahramanmaraş haftaya yağışla başlıyor, haftanın ortasında hava açılıyor, Cuma günü yeniden sağanak etkili oluyor. Vatandaşların özellikle Pazartesi ve Cuma günü yağışlara karşı dikkatli olması öneriliyor.