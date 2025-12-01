Meteoroloji verilerine göre Kahramanmaraş’ta Aralık ayının ilk haftası, yağışlı ve serin geçecek. Haftanın ilk günü hafif sağanak etkili olurken diğer günlerde bulutluluk artacak ve hafta sonuna doğru yeniden yağış görülecek. Sıcaklıklar ise 3°C ile 17°C arasında değişecek.
1 Aralık Pazartesi — Hafif Sağanak Yağışlı
-
Hava Durumu: Hafif sağanak
-
Sıcaklık: 9°C / 15°C
-
Haftaya yağışla başlanacak, kısa süreli sağanaklar etkili olabilir.
2 Aralık Salı — Az Bulutlu
-
Sıcaklık: 3°C / 16°C
-
Yağış yok, güneş zaman zaman kendini gösterecek. Sabah saatlerinde hafif üşütecek bir soğuk var.
3 Aralık Çarşamba — Az Bulutlu
-
Sıcaklık: 6°C / 16°C
-
Açık ve serin bir gün bekleniyor.
4 Aralık Perşembe — Parçalı Bulutlu
-
Sıcaklık: 6°C / 16°C
-
Bulutluluk artıyor, hava soğuk fakat yağış beklenmiyor.
5 Aralık Cuma — Sağanak Yağışlı
-
Sıcaklık: 7°C / 17°C
-
Haftanın sonunda sağanak yağış geri dönüyor. Öğleden sonra yağışların yer yer etkisini artırması bekleniyor.
Kahramanmaraş haftaya yağışla başlıyor, haftanın ortasında hava açılıyor, Cuma günü yeniden sağanak etkili oluyor. Vatandaşların özellikle Pazartesi ve Cuma günü yağışlara karşı dikkatli olması öneriliyor.