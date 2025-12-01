Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu dışında neredeyse tüm bölgelerde sağanak yağış bekleniyor.

Marmara’nın doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu’nun büyük kısmı, Karadeniz, Doğu Anadolu, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ve Siirt çevreleri gün boyu yağış alacak. Adana’nın doğusu ve Aydın’ın kıyı kesimlerinde de yağış görülecek.

Yağışlar kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak şeklindeyken, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor.

Doğu Karadeniz'de Kuvvetli Yağış

Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Bölge için sel, su baskını, heyelan ve ulaşımda aksamalar konusunda uyarılar yapıldı.

Sıcaklıklarda Düşüş

Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalması bekleniyor. Diğer bölgelerde önemli bir sıcaklık değişikliği görülmeyecek. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde sis, pus, buzlanma ve don olayları bekleniyor.

Bazı İllerde Hava Durumu