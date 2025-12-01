Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılının üçüncü çeyrek dönemi olan temmuz–eylül arasına ilişkin Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini açıkladı.

Buna göre Türkiye ekonomisi yıllık bazda

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, bir önceki çeyreğe göre %1,1 arttı .

Takvim etkisinden arındırılmış büyüme yıllık bazda %3,4 oldu.

Böylece ekonomi, küresel kırılganlıklara ve iç talepteki dalgalanmalara rağmen pozitif ivmesini sürdürmüş oldu.

Sektörlerin Performansı

GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde en dikkat çekici artış inşaat sektöründe gerçekleşti. Sektör, bir yıl öncesine göre yüzde 13,9 büyüyerek üçüncü çeyreğin lokomotifi oldu.

Finans ve sigorta : %10,8 arttı.

Bilgi ve iletişim : %10,1 arttı.

Diğer hizmet faaliyetleri : %7,1 arttı. Altın yükselişte: İşte yeni rekor seviyesi İçeriği Görüntüle

Sanayi : %6,5 büyüme.

Ticaret, ulaştırma, konaklama, yiyecek hizmetleri : %6,3 büyüme.

Mesleki, idari ve destek hizmetleri : %4,4 büyüme.

Gayrimenkul faaliyetleri : %4,2 arttı.

Kamu yönetimi, eğitim, sağlık: %2,1 büyüme.

Buna karşılık tarım sektörü yüzde 12,7 daralarak çeyreğin en zayıf performansını sergiledi.

Gelir Dağılımı Göstergeleri

İşgücü ödemeleri: %41,1 arttı.

Net işletme artığı/karma gelir: %43,5 arttı.

İşgücü ödemelerinin GSKD içindeki payı: %35 (geçen yıl ile aynı).

Net işletme artığı payı: %46,7.

GSYH'nin Dolar Bazlı Değeri

Üretim yöntemiyle GSYH, cari fiyatlarla yüzde 41,6 artarak 17 trilyon 424 milyar TL oldu. Dolar bazında üçüncü çeyrek GSYH değeri 432,8 milyar dolar olarak hesaplandı.