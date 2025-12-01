Altının gram fiyatı yeni haftaya pozitif bir başlangıç yaparak 5.787 liradan işlem görüyor. Cuma gününü yüzde 1,7 artışla 5.765 liradan kapatan gram altın, küresel piyasalarda risk iştahının azalmasıyla birlikte yükselişini bu sabaha taşıdı.

Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla yüzde 0,4’lük ek bir artış kaydetti. Çeyrek altın 9.590 TL, Cumhuriyet altını ise 38.190 TL seviyelerinden işlem gördü.

ONS ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ REKOR

Altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üzerine çıkarak 4.230 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gümüşte ise dikkat çekici bir hareketlilik yaşanıyor; ons fiyatı 57,9 dolara ulaşarak yeni rekor kırdı. Bu artış özellikle emtia piyasasında güvenli liman arayışının hızlandığını gösteriyor.

FED BEKLENTİLERİ FİYATLAMALARI DESTEKLİYOR

ABD Merkez Bankası’nın aralık ayında faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentilerin güçlenmesi, altın fiyatlarını yukarı iten en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Kripto para piyasalarındaki sert düşüş ve New York borsasında vadeli endekslerde yaşanan geri çekilme, yatırımcıların altın gibi güvenli varlıklara yönelmesine neden oluyor.

Dolar endeksinin bugün 99,3 seviyesine gerilemesi de altını destekleyen başka bir faktör olarak dikkat çekiyor.