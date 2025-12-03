Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günler için önemli değerlendirmelerde bulundu. Macit, yarın yurt genelinde yağış beklenmediğini ancak sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sis ve pusun etkili olacağını belirtti.

Perşembe günü yağış başlıyor

Perşembe öğle saatlerinden itibaren İzmir, Muğla ve Antalya çevrelerinde yağışların başlayacağını ifade eden Macit Cuma günü Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Marmara’nın batısının yağış alacağını ifade etti.

Cumartesi günü de Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güney kesimleri sağanak yağışlı geçecek.

Pazar günü yurt geneli sağanak yağışlı

Pazar günü ise yurt genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Özellikle Muğla, Antalya, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ve İzmir’in batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı da tahminler arasında.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Uzmanlara göre, sıcaklıklar hafta boyunca mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul için 13–14 derece, Ankara için 12–14 derece aralığında sıcaklık tahmini yapılırken, İzmir’de cuma günü beklenen kuvvetli yağışa rağmen sıcaklıkların 15–16 derece civarında olacağı belirtildi.

Türkiye genelinde hafta boyunca etkisini sürdürecek olan bu yağışlı sistemle birlikte ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.