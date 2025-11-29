Stade Louis-II’de oynanan mücadelede ev sahibi ekip, üstün oyununu 68. dakikada Takumi Minamino’nun golüyle taçlandırdı. Monaco, 80. dakikada Thilo Kehrer’in kırmızı kart görmesiyle mücadeleyi 10 kişi tamamlamak zorunda kalsa da skor avantajını korumayı başardı.

Bu kritik galibiyetle Monaco puanını 23’e yükseltirken, liderlik yarışındaki PSG 30 puanda kaldı.

Şampiyonlar Ligi heyecanında ise gözler 9 Aralık’ta Galatasaray ile Monaco arasında Fransa’da oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibini bu form durumuyla deplasmanda ağırlayacak.

Anahtar Kelimeler (SEO): Galatasaray Monaco maç öncesi, Monaco PSG 1-0, Minamino golü, Monaco kırmızı kart, Şampiyonlar Ligi 9 Aralık, Galatasaray’ın rakibi Monaco, PSG mağlubiyeti, Ligue 1 sonuçları.