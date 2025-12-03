İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında Altınşehir Mahallesi'ndeki silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Suç delillerini yok etmek' ve 'Toplu olarak silahlı tehdit' suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında belirledikleri 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.