İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, eylül ayında Altınşehir Mahallesi'ndeki silahlı kavgaya ilişkin çalışma başlattı.

Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Adıyaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
İçeriği Görüntüle

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet', 'Suç delillerini yok etmek' ve 'Toplu olarak silahlı tehdit' suçlarından yürütülen çalışmalar kapsamında belirledikleri 6 şüpheliyi yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri adli kontrol şartıyla, diğerleri ise savcılıktan serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Haber Ajansı