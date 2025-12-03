Edinilen ilk bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Takla atan araçta bulunan 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.