125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulunda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Programı
125. Yıl Özel Eğitim Meslek Okulunda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" Programı
İçeriği Görüntüle

Edinilen ilk bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, sürücünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kontrolden çıkarak takla attı.
Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Whatsapp Image 2025 12 03 At 00.20.38

Takla atan araçta bulunan 2 kişi, ekipler tarafından çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik, aracın yoldan kaldırılmasıyla normale döndü. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.