Yürütülen çalışmalarda:

Afşin’de 1 adet, Onikişubat’ta 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Aranan şahıslara yönelik operasyonlarda 294 kişi yakalandı, bu kişilerden çeşitli suçlardan aranan 16 şüpheli tutuklandı.

Hakkında 5 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 4 şahıs, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Yakalanan hükümlüler arasında: Afşin’de dolandırıcılık suçundan 5 yıl cezası bulunan S.M.Y. (27),

Dulkadiroğlu’nda uyuşturucu ticareti suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün cezası bulunan H.C. (36),

Elbistan’da kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan 10 yıl cezası bulunan E.Ö. (28),

Türkoğlu’nda uyuşturucu ticareti suçundan 8 yıl 4 ay cezası bulunan A.M.Ş. (31) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trafikte Yoğun Denetim

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timlerince aynı dönem içerisinde:

23 bin 573 araç ve sürücü kontrol edildi.

1.208 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

267 okul servis aracı denetlendi, şoför ve öğrencilere kurallar hatırlatıldı.

Jandarma ekipleri; emniyet kemeri, hız, seyir halinde cep telefonu kullanımı ve kask zorunluluğu gibi konularda denetimlerini artırarak sürdürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzuru ve güvenliğinin sağlanması için çalışmaların azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.