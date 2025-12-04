Şehrin güvenliği için aralıksız görev yapan ekipler, ay boyunca yüzlerce olaya müdahale ederek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.

Açıklanan verilere göre, Kasım ayında kent genelinde 399 yangın olayı meydana geldi. İtfaiye ekipleri, hızlı müdahaleleriyle daha büyük felaketlerin önüne geçti.

Trafikte yaşanan olumsuzluklar da itfaiyeyi harekete geçirdi; ay boyunca 48 trafik kazasına müdahale edildi.

Ekiplerin sadece olaylara müdahale etmekle kalmadığı, aynı zamanda toplumu bilinçlendirme konusunda da büyük çaba harcadığı görülüyor. Kasım ayında 2 bin 527 kişiye eğitim verilerek yangın güvenliği ve acil durum farkındalığı artırıldı.

Ayrıca kent genelinde 141 denetim gerçekleştirilerek iş yerleri ve kurumların güvenlik koşulları kontrol edildi.

Doğal afet ve su kaynaklı olaylarda da ekipler görev başındaydı. Ay içinde 1 su baskını olayı yaşanırken, boğulma vakası kaydedilmedi. Tüm bu çalışmaların toplamında ise itfaiyenin müdahale ettiği olay sayısı 656 olarak açıklandı.

Kahramanmaraş İtfaiyesi, 23 şube, 385 personel ve 64 araçlık güçlü filosuyla 7 gün 24 saat boyunca vatandaşların hizmetinde olmaya devam ediyor.