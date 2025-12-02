Haftanın ilk günlerinde sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde sis ve pus etkili olurken, Perşembe öğleden sonra İzmir, Muğla ve Antalya’da yağış başlayacak. Cuma günü yağış alanları genişleyerek Ege, Akdeniz ve Marmara'nın batısına yayılacak. Cumartesi günü Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun güneyinde sağanaklar görülecek; Pazar günü ise yağışlar yurt geneline hakim olacak.

Meteoroloji, özellikle Muğla, Antalya, Isparta’nın güneyi, Burdur’un doğusu ve İzmir’in batısında yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Sıcaklıklar da mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde seyrediyor.

Üç büyükşehirde son durum:

İstanbul: Hafta sonu sağanak yağış, sıcaklık 13-14°C Kepçenin çarptığı yaşlı adam yaşamını yitirdi İçeriği Görüntüle

Ankara: Sağanak bekleniyor, sıcaklık 12-14°C

İzmir: Cuma günü kuvvetli yağış, sıcaklık 15-16°C

Yeni yağışlı sistemle birlikte Türkiye, hafta boyunca hareketli bir hava durumuyla karşılaşacak. Bu nedenle vatandaşların özellikle cuma ve cumartesi günleri beklenen yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları öneriliyor.