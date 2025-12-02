Depremin en çok etkilediği bölgelerde hem konut hem de iş yeri projeleri aralıksız ilerliyor. Tamamlanan binlerce bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilirken, inşaatı devam eden alanlarda yoğun bir çalışma temposu dikkat çekiyor.

Kahramanmaraş’ın geleceğini şekillendirecek en önemli projelerden biri olan Derepazarı dönüşüm bölgesinde, modern ve güvenli yaşam alanları hızla yükseliyor. Bölgenin sadece konut değil, ticari ve sosyal yaşam açısından da yeni bir merkez haline gelmesi hedefleniyor.

Aynı şekilde, şehrin idari yapısını güçlendirecek yeni Valilik Konağı inşaatı da hızla ilerliyor. Teknolojik altyapı ve modern mimariyle tasarlanan bina, tamamlandığında Kahramanmaraş’ın kamu hizmetlerinde yeni bir dönemi başlatacak.

Yapılan yatırımlar yalnızca fiziki yapıları değil, aynı zamanda kentin sosyal ve ekonomik hayatını da canlandırmayı amaçlıyor. Güvenli, dayanıklı ve modern bir şehir oluşturma hedefiyle yürütülen çalışmalar, Kahramanmaraş’ın yeniden ayağa kalkışının en somut göstergesi olarak görülüyor. Deprem sonrası başlayan bu büyük dönüşüm, şehrin Türkiye Yüzyılı vizyonuna uygun şekilde güçlenerek ilerlediğini ortaya koyuyor.