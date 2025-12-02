Kahramanmaraş genelinde başlatılan çalışma, öğretmenlerin ve öğrencilerin iş birliğiyle hızla ilerliyor.

Çalışma kapsamında Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi arasında Pardus Etap 23 kurulumuna destek vermek amacıyla mesleki eğitim iş birliği protokolü imzalanmıştı.

Protokol kapsamında öğrenciler, Bilişim Teknolojileri öğretmenleri rehberliğinde kent genelindeki sınıflardaki etkileşimli tahtalara Pardus ETAP 23 kurulumu gerçekleştiriyor.

Şu ana kadar 9 okul 210 Etkileşimli Tahta’ya Pardus ETAP 23 kurulumu yapılarak, teknik destek sağlandı.

Öğrencilerin bu sürece aktif katılımı hem uygulamalı teknik deneyim kazanmalarına hem de yerli yazılım ekosistemine yönelik farkındalıklarının artmasına katkı sağlıyor.

Öğrenciler; teknik becerilerini toplum yararına kullanarak hem değerler eğitimi kazanımlarını hem de millî teknoloji vizyonuna katkı sağlama sorumluluğunu içselleştiriyor.

Yine öğrenciler tarafından kurulum ve teknik destek konularında videolar hazırlanmakta ve YouTube kanalı üzerinden herkese açık paylaşılmaktadır.

Pardus’a geçişle birlikte okullarda daha güvenli, hızlı ve kararlı bir dijital altyapı oluşturulmasının hedeflendiği belirtiliyor.

Çalışmaların önümüzdeki haftalarda tüm okullara yayılması ve etkileşimli tahtaların tamamının Pardus işletim sistemiyle sorunsuz şekilde hizmet vermesi planlanıyor.