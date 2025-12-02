Okulda oluşturulan modern çalışma alanı, düzenlenen törenle “Yaşar Alparslan Kütüphanesi” adıyla hizmete açıldı.

Açılış törenine katılan Yaşar Alparslan’ın kızı Mürüvvet Alparslan, gösterilen vefadan duydukları memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

“Babam Yaşar Alparslan, 90’lı yıllarda bu okulda görev yapmıştı. Sağ olsunlar, yeni kütüphaneye onun adını vermek istediler. Biz de bu teklifi büyük bir mutlulukla kabul ettik. Böyle anlamlı bir açılışla taçlandırdıkları için okul yönetimine, Ramazan Bey’e, Mehmet Temmiz hocama ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

Okul idaresi, kütüphanenin öğrenciler için daha verimli bir çalışma ortamı sunacağını belirterek, merhum öğretmenin eğitim camiasına bıraktığı izlerin hiçbir zaman unutulmayacağını ifade etti.