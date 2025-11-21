Genel Sağlık Sigortası Nedir?

Kişilerin devlet hastanelerinde ücretsiz muayene olmalarına ve sağlık hizmetlerinden yararlanabilmelerine olanak tanıyan Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile vatandaşların ekonomik gücüne bakılmaksızın, herhangi bir hastalık durumunda sağlık hizmetlerinden eşit bir şekilde faydalanması amaçlanmaktadır.

Genel Sağlık Sigortası Zorunlu Mudur?

Ülkemizde ikamet eden Türk vatandaşları 1 Ocak 2012 tarihinde zorunlu olarak genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştır.

Genel Sağlık Sigortası Kimleri Kapsamaktadır?

Genel sağlık sigortası tüm vatandaşları kapsayan bir güvencedir ve çocukluktan itibaren başlar. Ancak çocuklar ebeveynlerinin sigortasından faydalanırlar. Bu sebeple GSS’nin resmi başlangıç yaşı 18 olarak kabul edilir.

18 yaşını doldurmuş olan her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, aylık GSS primini ödeyerek sigorta sistemine dahil olur.

Genel Sağlık Sigortası Hangi Hastanelerde Geçerli?

Genel sağlık sigortası yalnızca üniversite ve devlet hastanelerinde geçerlidir. Özel hastaneler ve özel sağlık kuruluşları genel sağlık sigortasının kapsamı dışındadır. Özel hastane ve özel sağlık kuruluşlarında hizmet alabilmek için tamamlayıcı veya özel sağlık sigortasına sahip olmak gerekir.

Genel Sağlık Sigortası Ne Kadar?

Genel sağlık sigortası primi, brüt asgari ücretin %3’ü olarak kabul edilir. Asgari ücret her yıl değiştiği için ödenmesi gereken prim de değişmektedir. 2025 yılı GSS sağlık sigortası ücreti, 780,17 TL olarak belirlenmiştir,

21 Kasım 2025 tarihli Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararla 780,17 TL olarak uygulanan GSS primi, prim oranının yüzde 6'ya çıkarılmasıyla birlikte 1.560,34 TL'ye yükselecek. Karar, GSS borcu bulunan vatandaşların geçmiş borçlarına da önemli ölçüde yansıyacak.

Yeni prim oranı 1 Aralık 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.