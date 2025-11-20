Yeni yıl yaklaşırken 2026 Ocak emekli maaşı zammı milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini koruyor. TÜİK’in açıkladığı enflasyon verileri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yıl sonu enflasyon tahmini, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin alacağı zam oranı için önemli ipuçları sunuyor. Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla zam oranı kesinleşecek olsa da, mevcut verilere göre yeni yıl emekli maaş zammı için güçlü senaryolar şimdiden ortaya çıktı.

2026 Ocak Emekli Maaşı Zammı Ne Kadar Olacak? (SSK – BAĞKUR)

SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları, her yılın ocak ve temmuz dönemlerinde bir önceki 6 aylık enflasyon oranına göre artırılıyor.

TCMB’nin son enflasyon raporuna göre yıl sonu enflasyon tahmin aralığının %31–33 seviyesine yükseltilmesiyle birlikte, 2025 yılının ikinci 6 aylık dönemine ilişkin zam tahminleri de netleşmeye başladı:

Yıllık enflasyon %31 olursa → 6 aylık enflasyon: %12,28

Yıllık enflasyon %32 olursa → 6 aylık enflasyon: %13,14

Yıllık enflasyon %33 olursa → 6 aylık enflasyon: %14

Bu tabloya göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak ayında %12,28 ile %14 arasında zam alması bekleniyor.

Örnek Hesaplama

Mevcut maaşı 16.880,98 TL olan bir emeklinin maaşı:

%12,28 zam ile → 18.959,69 TL

%13,14 zam ile → 19.100 TL civarı

%14 zam ile → 19.241 TL civarı

Memur ve Memur Emeklisi Maaş Zammı 2026

Memur ve memur emeklisi maaşları toplu sözleşmeye göre belirleniyor.

2026 yılı için öngörülen artışlar:

2026 Ocak: %11 zam + enflasyon farkı

2026 Temmuz: %7 zam

Ayrıca 2026’nın ilk yarısında taban aylıklara 1.000 TL ek artış yapılacak.

Kesin oranlar kasım ve aralık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek.

Açıklanan 4 Aylık Enflasyon Farkı

TÜİK verilerine göre:

Bu veriler, yıl sonu zam oranları için önemli bir temel oluşturuyor.

Emekli Maaşı Zammı Ne Zaman Belli Olacak?

2025 Aralık ayı enflasyon rakamları, resmi takvim gereği 5 Ocak 2026 Pazartesi günü TÜİK tarafından açıklanacak.

Bu verilerle birlikte:

SSK ve BAĞ-KUR emekli zammı

Memur ve memur emeklisi zammı

kesinleşmiş olacak.

Ocak 2026 Emekli Zammında Beklenen Aralık