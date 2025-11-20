Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesi Güllübağ Mahallesi’nde gece saatlerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, taraflar pompalı tüfekle birbirlerine ateş açtı.

Olayda 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kavgada yaralanan Ali Eskiler ve Baver A. (24), 112 Acil Sağlık ekiplerince Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Ali Eskiler yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, Baver A.'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Maddi Hasar Oluştu

Olay sırasında tüfeklerden çıkan saçmalar, bir halk otobüsü, 3 otomobil, 2 bina ve bir markete zarar verdi. Kavga anı, çevredeki güvenlik kameraları ve bir halk otobüsünün araç kamerası tarafından kaydedildi.

Polis Geniş Çaplı Soruşturma Başlattı

Olayın ardından Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Polis, olayın nedeni ve şüphelilerin tespiti için güvenlik kameralarını ve görgü tanıklarının ifadelerini incelemeye aldı.

Vatandaşların, benzer olaylara karşı dikkatli olmaları ve silah bulundurmanın tehlikeleri konusunda uyarıldığı bildirildi.