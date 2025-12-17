Son günlerde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yurt içinde gram altın, ons altındaki artışa paralel olarak 6 bin lira sınırına kadar yaklaşarak yeni bir rekor beklentisini güçlendirdi. Ancak yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle birlikte fiyatlar yeniden geriledi.
📉 Kâr Satışları Etkili Oldu
Fiyatı yükselen bir yatırım aracında yatırımcıların kazançlarını realize etmek için satış yapması anlamına gelen kâr satışı ile ons altın günü 4 bin 306 dolar seviyesinde tamamlarken, gram altın 5 bin 919 lira düzeyine kadar çekildi. Piyasalarda, kısa vadeli yükselişlerin ardından satış baskısının arttığı gözlendi.
🪙 Yurt İçinde Güncel Altın Fiyatları
-
Gram altın: 5 bin 923 lira
-
Çeyrek altın: 10 bin 42 lira
-
Yarım altın: 20 bin 84 lira
-
Tam altın: 40 bin 171 lira
-
Cumhuriyet altını: 40 bin 917 lira
🏦 KMKTP’de Altın Fiyatları
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 düşüşle 5 milyon 920 bin liradan tamamladı. KMKTP’de altında:
-
Toplam işlem hacmi: 10 milyar 583 milyon lira
-
İşlem miktarı: 1.795,98 kilogram
Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 642 milyon lira oldu.
💱 Döviz Kurlarında Son Durum
-
Dolar: 42,7193 TL
-
Euro: 50,3555 TL
-
Sterlin: 57,5436 TL
Uzmanlar, altın fiyatlarında son dönemde görülen hızlı yükselişlerin ardından kâr satışlarının olağan olduğunu belirtirken, kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların, hem küresel ons fiyatını hem de döviz kurlarındaki hareketleri yakından takip etmesi öneriliyor.