Son günlerde küresel piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle altın fiyatları hızlı bir yükseliş yaşadı. Yurt içinde gram altın, ons altındaki artışa paralel olarak 6 bin lira sınırına kadar yaklaşarak yeni bir rekor beklentisini güçlendirdi. Ancak yatırımcıların kâr satışına yönelmesiyle birlikte fiyatlar yeniden geriledi.

📉 Kâr Satışları Etkili Oldu

Fiyatı yükselen bir yatırım aracında yatırımcıların kazançlarını realize etmek için satış yapması anlamına gelen kâr satışı ile ons altın günü 4 bin 306 dolar seviyesinde tamamlarken, gram altın 5 bin 919 lira düzeyine kadar çekildi. Piyasalarda, kısa vadeli yükselişlerin ardından satış baskısının arttığı gözlendi.

🪙 Yurt İçinde Güncel Altın Fiyatları

Gram altın: 5 bin 923 lira

Çeyrek altın: 10 bin 42 lira

Yarım altın: 20 bin 84 lira

Tam altın: 40 bin 171 lira

Cumhuriyet altını: 40 bin 917 lira

🏦 KMKTP’de Altın Fiyatları

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 1,2 düşüşle 5 milyon 920 bin liradan tamamladı. KMKTP’de altında:

Toplam işlem hacmi: 10 milyar 583 milyon lira

İşlem miktarı: 1.795,98 kilogram

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 11 milyar 642 milyon lira oldu.

💱 Döviz Kurlarında Son Durum

Dolar: 42,7193 TL

Euro: 50,3555 TL

Sterlin: 57,5436 TL

Uzmanlar, altın fiyatlarında son dönemde görülen hızlı yükselişlerin ardından kâr satışlarının olağan olduğunu belirtirken, kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceğine dikkat çekiyor. Yatırımcıların, hem küresel ons fiyatını hem de döviz kurlarındaki hareketleri yakından takip etmesi öneriliyor.