Bankalarda parası bulunan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren önemli bir düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından alınan kararla, devlet güvencesi altındaki mevduat ve katılım fonları için uygulanan sigorta üst limiti artırıldı.

Mevduat Güvencesi 1,2 Milyon TL Oldu

TMSF Fon Kurulu’nun kararına göre, daha önce 950 bin TL olan sigortalı mevduat ve katılım fonu üst sınırı 1 milyon 200 bin TL’ye yükseltildi. Böylece bankalarda tutulan tasarrufların daha büyük bir bölümü devlet güvencesi kapsamına alınmış oldu.

Yeni Limit 2026’da Yürürlüğe Girecek

Yapılan düzenlemenin 1 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı açıklandı. Kararın, mevduat sigortasında uygulanan yeniden değerleme oranı dikkate alınarak alındığı belirtildi.

Hangi Mevduatlar Kapsamda?

Düzenleme;

Türk lirası mevduatları,

Döviz tevdiat hesaplarını,

Katılım bankalarındaki katılım fonlarını kapsıyor.

Belirlenen üst limite kadar olan tutarlar, bankanın mali yapısında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı TMSF güvencesi altında olacak.

Tasarruf Sahiplerine Ek Güvence

Uzmanlar, sigorta limitinin artırılmasının özellikle orta ve büyük ölçekli tasarruf sahipleri için önemli bir güven unsuru oluşturduğunu belirtiyor. Yeni uygulama sayesinde bankada birikimi bulunan vatandaşların risk algısının azalması ve finansal sisteme olan güvenin güçlenmesi bekleniyor.

TMSF’nin bu adımı, 2026 yılına girerken bankacılık sisteminde tasarruf sahiplerini yakından ilgilendiren en önemli düzenlemelerden biri olarak değerlendiriliyor.