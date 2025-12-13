Türkiye’de nüfus artış hızı sürse de doğurganlık oranlarındaki düşüş dikkat çekiyor. TÜİK verilerine göre 2017 yılında 2,08 olan toplam doğurganlık hızı, 2024 itibarıyla 1,48’e kadar geriledi. Bu tablo, nüfusun yenilenme eşiği olan 2,10’un oldukça altında kalındığını ortaya koyuyor.

Doğurganlık oranındaki düşüşü tersine çevirmek isteyen hükümet, aile ve çalışma hayatını doğrudan etkileyecek yeni düzenlemeleri gündemine aldı. Bu kapsamda en dikkat çeken başlıklardan biri, memur annelere yönelik doğum izninin uzatılması oldu.

Memur Annelere 24 Hafta Tam Ücretli Doğum İzni

Mevcut uygulamada kadın memurlar, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izni kullanabiliyor. Yeni düzenleme ile bu sürenin tekil gebeliklerde 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Böylece memur anneler yaklaşık 6 ay boyunca tam maaşla izinli sayılacak.

İkiz ve Üçüz Annelerine 26 Haftaya Kadar İzin

Çoğul gebeliklerde ise doğum izninin daha da artırılması gündemde. İkiz ve üçüz annelerinin doğum izninin 26 haftaya kadar uzatılması bekleniyor. Bu sayede çoğul gebelik yaşayan anneler bebekleriyle daha uzun süre geçirebilecek.

Doğuma Kadar Çalışana Ek Hak

Doktor raporuyla sağlık durumu uygun olan anne adayları, doğuma 3 hafta kalana kadar çalışmayı tercih ederse, bu sürede çalıştığı her gün doğum sonrası izne eklenecek. Böylece hiçbir hak kaybı yaşanmayacak.

Babalık İzni de Genişliyor

Yeni düzenlemeler sadece annelerle sınırlı değil. Memur babalar için 10 gün olan babalık izninin korunması, işçi babalar için ise 5 günden 10 güne çıkarılması planlanıyor. Amaç, babalık izninde işçi-memur ayrımını ortadan kaldırmak.

Uzmanlara göre bu adımlar, hem doğurganlık oranlarını artırmaya yönelik önemli bir teşvik olacak hem de aile-iş dengesini güçlendirecek.