Brent petrol fiyatlarında küresel piyasalarda yaşanan dalgalanma, Türkiye’de akaryakıt fiyatlarına da yansımaya devam ediyor. Son günlerde petrol fiyatlarında görülen geri çekilme sonrası araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı. Motorin fiyatlarında indirim beklentisi netleşti.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 2 liralık indirim yapılması öngörülüyor. Bu indirimle birlikte motorin fiyatlarının pompaya daha düşük yansıması beklenirken, özellikle ticari araç kullanıcıları ve uzun yol yapan sürücüler rahat nefes alacak.

Öte yandan benzin fiyatları için şu aşamada herhangi bir indirim ya da zam beklentisi bulunmuyor. Benzin fiyatlarının mevcut seviyesini koruyacağı ifade ediliyor.

Uzmanlar, Brent petrol ve döviz kurundaki seyrin önümüzdeki günlerde akaryakıt fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini vurguluyor. Akaryakıt fiyatları, enerji piyasalarındaki gelişmelere paralel olarak yakından izleniyor.