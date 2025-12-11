Hurda metal piyasası, sadece atıkların toplandığı bir alan değil, milyonlarca liralık işlem hacmine sahip devasa bir borsadır. Bu borsada, inşaatın temeli demir, sanayinin parlayan yüzü krom (paslanmaz) ve teknolojinin iletkeni bakır, en çok takip edilen üçlüdür. Özellikle döviz kurlarındaki hareketlilik ve küresel emtia fiyatlarındaki değişimler, bu metallerin fiyatlarını anlık olarak etkilemektedir. Sektörün en güvenilir ve hızlı veri akışı sağlayan platformu Kablohurdafiyatlari.com, merakla beklenen yeni listesini yayınlayarak piyasadaki son durumu açıkladı. Bu makalemizde, platformun verileri ışığında demirin kilosu ne kadar sorusunun güncel yanıtını, krom hurda fiyatındaki kalite farklarını ve bakır hurda fiyatının geldiği son noktayı detaylıca analiz edeceğiz.

Piyasaların Hacim Lideri: Demirin Kilosu Ne Kadar?

Hurda piyasasının "ağır abisi" demirdir. Tonaj olarak bakıldığında, geri dönüşüme giren metallerin büyük çoğunluğunu demir oluşturur. İnşaat yıkımlarından fabrika atıklarına, otomotiv hurdalarından evsel eşyalara kadar her yerde demir vardır. Bu nedenle demirin kilosu ne kadar sorusu, piyasadaki nakit akışının büyüklüğünü belirleyen temel sorudur.

Kablohurdafiyatlari.com üzerinde açıklanan verilere göre, hurda demir fiyatları inşaat maliyet endeksleri ve enerji fiyatlarıyla paralel bir seyir izliyor. Sıfır demir üretiminin maliyetli olması (yüksek enerji tüketimi nedeniyle), hurda demire olan talebi canlı tutuyor.

Platformda demir fiyatları şu kategorilerde detaylandırılmıştır:

DKP Hurda Demir: Sanayinin en sevdiği hurda türüdür. İmalat artığı, kalın, boyasız ve temiz sac parçalarıdır. Eritildiğinde en az fireyi verdiği için fiyat listesinin zirvesindedir. Ekstra Hurda: İnşaat demiri çubukları, kalın profiller, çelik konstrüksiyon parçalarıdır. DKP’den sonra en değerli kalemdir. Toplama Demir: Evlerden, eski sobalardan, bisikletlerden çıkan karışık hurdalar. İçinde plastik, tahta veya başka metaller bulunabileceği için firesi yüksektir ve fiyatı daha düşüktür. Talaş Demir: Torna ve freze atölyelerinden çıkan demir tozlarıdır.

Platform, satıcılara şu ipucunu veriyor: Elinizdeki demir eğer kalın ve temiz ise (örneğin makine parçası veya kalın sac), bunu "toplama demir" fiyatına satmayın. Israrla DKP veya Ekstra fiyatı talep edin. Aradaki fark, tonajlı satışlarda ciddi bir meblağ tutar.

Parlayan Metalin Değeri: Krom Hurda Fiyatı (Paslanmaz)

Sanayide "Paslanmaz Çelik", hurda piyasasında ise "Krom" olarak bilinen bu metal, parlaklığı ve korozyona dayanıklılığı ile bilinir. Ancak her parlayan metal aynı değerde değildir. Krom hurda fiyatı, malzemenin içindeki nikel oranına göre belirlenir. Nikel, borsası çok hareketli ve pahalı bir elementtir.

Kablohurdafiyatlari.com listesinde krom hurdası, kalite kodlarına göre (AISI standartları) ayrılmıştır:

● 304 Kalite Krom: Piyasada en yaygın bulunan değerli kromdur. Tencereler, evyeler, endüstriyel mutfak ekipmanları, gıda tankları genellikle 304 kalitedir. Mıknatıs tutmaz. İçindeki nikel oranı %8-10 civarındadır. Bu nikel oranı, fiyatını demirin katbekat üzerine taşır.

● 316 Kalite Krom: "Asitlik paslanmaz" olarak bilinir. Kimya sanayisinde, gemi ekipmanlarında kullanılır. Korozyona karşı daha dirençli olması için içine molibden ve daha fazla nikel eklenmiştir. Bu yüzden krom hurda fiyatı listesinin en pahalı ürünüdür.

● 430 Kalite Krom: Genellikle dekoratif amaçlı, parlak yüzeylerde veya bulaşık makinesi içlerinde kullanılır. Mıknatıs tutar. İçinde nikel yoktur veya çok azdır. Bu nedenle fiyatı, 304 ve 316 kaliteye göre çok düşüktür, neredeyse demir fiyatlarına yakındır.

Platform, krom satacaklara hayati bir uyarıda bulunuyor: "Mıknatıs Testi Yapın." Eğer elinizdeki parlak metale mıknatıs yapışıyorsa, o değerli bir hurda (304/316) değildir. Yapışmıyorsa, elinizde bir hazine var demektir. Bu ayrımı yapmak, kazancınızı belirler.

Kızıl Altın: Bakır Hurda Fiyatı

Piyasada demir hacmi, krom kaliteyi temsil ediyorsa, bakır da "değeri" temsil eder. Bakır hurda fiyatı, küresel ekonominin en hassas göstergesidir. Yeşil enerji yatırımları, elektrikli araçlar ve dijitalleşme, bakıra olan talebi tarihi zirvelere taşımıştır.

Kablohurdafiyatlari.com’un açıkladığı listede bakır fiyatları, Londra Metal Borsası (LME) ve Dolar kuru ile senkronize olarak güncellenmektedir.

● Soyma Bakır: Kablosundan temizlenmiş, parlak, oksitsiz bakırdır. En saf hali olduğu için en yüksek fiyattan işlem görür.

● Lama Bakır: Elektrik panolarından çıkan kalın bakır baralar, soyma bakırla yarışır.

● Kırkambar Bakır: Yanık, boyalı, lehimli veya korozyonlu bakır türleridir.

Bakır fiyatlarındaki hareketlilik saatlik bile olabilir. Platform, bu nedenle satış yapmadan hemen önce güncel fiyata bakılmasını önerir. Ayrıca bakır ile sarı (pirinç) hurdanın karıştırılmaması gerektiği vurgulanır. Bakır kızıl, sarı ise altın rengindedir. Bakır hurda fiyatı, sarıdan %30-40 daha yüksektir.

Platformun Verileriyle Stratejik Satış

Kablohurdafiyatlari.com üzerinde açıklanan bu veriler, satıcılar için bir "eylem planı" niteliğindedir.

Ayrıştırma: En büyük kazanç, metalleri ayırmakta yatar. 304 kalite bir paslanmaz tencereyi, demir hurdalarının içine atarsanız, hurdacı onu demir fiyatından alır ve siz zarar edersiniz. Aynı şekilde bakır kabloyu soymadan satmak ile soyup satmak arasında fark vardır. Platformdaki veriler, bu emeğe değip değmeyeceğini hesaplamanızı sağlar. Zamanlama: Demir fiyatları daha stabildir, ancak bakır ve krom (nikel endeksli olduğu için) çok oynaktır. Sitedeki grafikleri takip ederek, fiyatların tepe yaptığı günlerde satış yapmak karınızı artırır. Güvenilirlik: Piyasada "ölücü" tabir edilen ve piyasa değerinin çok altında fiyat veren alıcılar vardır. Kablohurdafiyatlari.com’daki fiyatları referans göstererek, "Piyasa fiyatı bu, malımı ucuza vermem" diyebilirsiniz.

Krom ve Demir Arasındaki İnce Çizgi

Özellikle sanayi atıklarında veya evsel hurdada, krom ile demir sıkça karıştırılır. İkisi de metalik gri renkte olabilir. Ancak demirin kilosu ne kadar ise, kromun kilosu (eğer 304 kaliteyse) onun 5-6 katı olabilir. Bu yüzden ayrıştırma hayati önem taşır.

● Paslanmaz, paslanmazdır. Demir ise zamanla paslanır.

● Mıknatıs demiri kuvvetle çeker, 304 kromu çekmez.

● Demir ağırdır, krom da ağırdır ancak vurulduğunda krom daha tok bir ses çıkarır.

Bilgi En Büyük Sermayedir

Hurda ticareti, sadece metal alıp satmak değil, bilgi yönetmektir. Demirin kilosu ne kadar sorusunun cevabı inşaat sektörünün durumunu, krom hurda fiyatı sanayinin kalitesini, bakır hurda fiyatı ise teknolojinin hızını yansıtır.

Elinizdeki atıl malzemeleri ekonomiye kazandırırken bütçenize de katkı sağlamak istiyorsanız, referans noktanız Kablohurdafiyatlari.com olmalıdır. Açıklanan son listeyi inceleyin, malzemenizi doğru tanıyın ve hak ettiği değerden satın. Unutmayın, bilinçli satıcı her zaman kazanır.

Bu Bir İlandır