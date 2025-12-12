Dün ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1 üzerinde 5 bin 855 liradan tamamladı. Haftanın son işlem gününe de yükselişle başlayan gram altın 12 Aralık 2025 saat 09.55 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 5 bin 877 lira seviyesinde bulunuyor. Böylece gram fiyatı 16 Ekim işlemlerinde gördüğü 5.910 TL rekoruna da oldukça yaklaştı.

Çeyrek altın 9 bin 655 liradan, cumhuriyet altını 38 bin 475 liradan işlem görüyor.

Dün altının ons fiyatı ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine devam edeceğine ilişkin beklentilerle 4 bin 285 dolara çıkarak 21 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesini görürken, günü yüzde 1,1 artışla 4 bin 276 dolarda tamamladı. Güne artışla başlayan altının ons fiyatı şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 4 bin 282 dolardan alıcı buluyor.

2025 tamamlanmak üzereyken, gelecek yıla ilişkin beklentiler de gelmeye devam ediyor. Goldman Sachs analistleri, gelecek yıl için 4.900 dolarlık ons altın tahminlerini teyit etti. Analistler, merkez bankalarının talebini ve FED’den yeni faiz indirimi beklentilerini buna gerekçe olarak gösterdi.

Ons fiyatı bu yıl 20 Ekim tarihinde 4.381 dolar ile zirve yapmıştı. Onsta yıllık prim ise bugün itibarıyla %62’nin üzerine çıktı.

Analistler, doların zayıf seyrini sürdürmesi halinde altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketin devam edebileceğine dikkat çekiyor.